Ветров: Ферстаппену метить только в «Мерседес», а там вопрос сложный

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров прокомментировал решение автоконцерна «Хонда» покинуть Формулу-1 по окончании сезона-2021, а также то, как это может отразиться на сотрудничестве «Ред Булл» с Максом Ферстаппеном.



«Немного удивлён из-за того, что «Хонда» решила уйти из Формулы-1. Потратить столько сил, средств и не добиться, хотя машины уже поехали… Нелогичное решение. Хорошая моторная компания. Если «Мерседес» сейчас уйдёт, то скажут, что они ушли непобеждёнными. А вот для имиджа «Хонды» такой уход — это плохо.



Останется ли Ферстаппен в «Ред Булл»? Ему только к звёздам. Вниз уже некуда. Ферстаппену метить только в «Мерседес», а там вопрос сложный. Думаю, этой зимой будет много изменений», — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.