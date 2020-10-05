Спонсор настаивает на том, чтобы в ливрее «Астон Мартин» было больше розового

Владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл уже утвердил несколько эскизов ливреи для болидов «Астон Мартин», именно такое название будет носить его команда со следующего года. В них используется классический тёмно-зелёный цвет — British Racing Green. Но, по утверждению Motorsport, этим недоволен титульный спонсор BWT, который настаивает на том, что в цветах должно быть больше розового.
В BWT не требуют сделать розовый основным цветом ливреи новой команды, но хотят, чтобы он был более заметен.
Примечательно, что компания BWT, когда приходила в Формулу-1, изначально хотела стать титульным спонсором «Мерседеса». Уже были готовы эскизы ливреи. Но в BWT хотели больше розового на болидах, чем Daimler Group могли допустить на своих «Серебряных стрелах». Поэтому был реализован запасной план с «Рейсинг Пойнт».
Недавно дизайнеры из MDM Designs показали, как мог бы выглядеть болид «Астон Мартин» 2022 года.
Фото доступно на странице MDM Designs в «Твиттере».
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