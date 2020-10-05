ФИА выпустила заявление по поводу крупного скандала на ЧМ по картингу
Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила достаточно сдержанное заявление относительно скандала на чемпионате мира по картингу в Италии.
Напомним, накануне пилот Лука Корбери в ходе гонки попал в аварию. Разозлившись из-за этого инцидента, он дождался, пока соперники проедут круг, и бросил передний бампер своего карта в одного из оппонентов, а затем устроил драку в закрытом парке. Поучаствовал в потасовке и отец Корбери, которому принадлежит картодром.
«ФИА и ACI глубоко обеспокоены тревожными событиями в Лонато, произошедшими вчера во время чемпионата мира по картингу в классе KZ, с участием гонщиков, членов команд и официальных лиц. Федерация начала немедленное расследование инцидентов», — говорится в публикации на сайте ФИА.
«Пожизненно отстраните этих идиотов». Баттон отреагировал на скандал в картинге
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