Ферстаппен: решение об уходе «Хонды» ничего не меняет

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал уход «Хонды» из Формулы-1.



«Очень жаль, что „Хонда“ уходит из Формулы-1. У нас сложились хорошие отношения, а японские инженеры всегда полностью посвящают себя работе. Для меня это было очень важно. Но в настоящий момент решение об их уходе ни на что не влияет. Мы проведём вместе остаток нынешнего сезона и следующий год и будем стремиться к лучшему в каждой гонке. Нам нужно в каждой гонке нацеливаться на максимально возможный результат», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт «Ред Булл».



«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей, но с тех пор, как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед — три в прошлом сезоне и две в нынешнем.