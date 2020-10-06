Стролл: на «Нюрбургринге» меня устроит и дождь, и снег, и солнечная погода

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился мыслями о холодной погоде на Гран-при Айфеля, который пройдёт с 9 по 11 октября.



«В прошлом я добивался успеха на „Нюрбургринге“. Я одержал здесь две победы в 2016 году, когда выступал в Европейской Формуле-3. Это помогло мне хорошо провести концовку сезона и завоевать титул. С этой трассой у меня связаны приятные воспоминания.



В это время года на „Нюрбергринге“ возможны погодные сюрпризы. Но я канадец, так что меня устроит и дождь, и снег, и солнечная погода. У нас достаточно толстая кожа, так что для прогулки на трассе мне будет достаточно одной футболки», — приводит слова Лэнса Стролла пресс-служба команды.



По прогнозам синоптиков, в пятницу и в воскресенье ожидаются ливни, причём дожди будут идти с утра до позднего вечера. В субботу по прогнозу погоды будет сухо.



При этом максимальная температура воздуха в ходе уик-энда составит всего 11 градусов по Цельсию. Для сравнения — в день гонки Гран-при России температура была около 30 градусов.