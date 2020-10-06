Стролл: на «Нюрбургринге» меня устроит и дождь, и снег, и солнечная погода

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился мыслями о холодной погоде на Гран-при Айфеля, который пройдёт с 9 по 11 октября.
«В прошлом я добивался успеха на „Нюрбургринге“. Я одержал здесь две победы в 2016 году, когда выступал в Европейской Формуле-3. Это помогло мне хорошо провести концовку сезона и завоевать титул. С этой трассой у меня связаны приятные воспоминания.
В это время года на „Нюрбергринге“ возможны погодные сюрпризы. Но я канадец, так что меня устроит и дождь, и снег, и солнечная погода. У нас достаточно толстая кожа, так что для прогулки на трассе мне будет достаточно одной футболки», — приводит слова Лэнса Стролла пресс-служба команды.
По прогнозам синоптиков, в пятницу и в воскресенье ожидаются ливни, причём дожди будут идти с утра до позднего вечера. В субботу по прогнозу погоды будет сухо.
При этом максимальная температура воздуха в ходе уик-энда составит всего 11 градусов по Цельсию. Для сравнения — в день гонки Гран-при России температура была около 30 градусов.
- 6 октября 2020
-
20:57
-
19:57
-
19:02
-
17:45
-
15:56
-
15:09
-
14:29
-
13:57
-
13:01
-
12:42
-
12:22
-
11:42
-
11:09
-
10:24
-
09:02
-
09:00
-
00:54
- 5 октября 2020
-
23:53
-
22:43
-
21:54
-
21:00
-
19:45
-
18:37
-
17:51
-
16:39
-
16:15
-
15:40
-
14:33
-
13:38
-
13:03
-
12:22
-
12:13
-
11:35
-
11:12
-
11:04