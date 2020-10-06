Перес: никогда не гонялся на «Нюрбургринге» в октябре

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Айфеля.



«Я достаточно хорошо знаю эту трассу. Но я никогда не выступал там в октябре, на этот раз всё может получиться иначе. У меня не должно возникнуть проблем со знанием трассы. Думаю, у меня может возникнуть больше проблем с „Портиманом“ — я там гонялся лишь один раз, так что изучить трассу будет чуть сложнее.



Я рад тому, что в календаре появляются новые этапы, адаптироваться к новым трассам всегда интересно. Нам нужно найти оптимальный баланс, добиться от болида стабильности в поворотах. Я рад хотя бы тому, что мы участвуем в гонках — ФИА и Формула-1 многое для этого сделали. Здорово, что у нас есть полноценный календарь в этом сезоне», — приводит слова Серхио Переса пресс-служба команды.