Марко заявил, что в контракте Ферстаппена есть пункт про мотор. Хорнер это опровергал

В «Ред Булл» немного запутались с позицией по поводу условий контракта Макса Ферстаппена. Накануне руководитель команды Кристиан Хорнер заявил, что в соглашении нидерландского пилота нет опции, позволяющей расторгнуть его, если гонщику не предоставят конкурентоспособный мотор. А теперь консультант австрийского коллектива Хельмут Марко утверждает, что такой пункт всё же есть.
«У Макса в контракте есть упоминание про конкурентоспособный двигатель. Но это также касается и нас самих. Без двигателя, который позволит нам бороться за чемпионство, проект нам не интересен», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
Напомним, 2 октября компания «Хонда» официально объявила о своём решении завершить участие в чемпионате мира Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце сезона-2021.
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