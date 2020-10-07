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Перес получит пакет обновлений на Гран-при Айфеля

Перес получит пакет обновлений на Гран-при Айфеля
Авто / Формула-1 0

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес получит пакет обновлений на Гран-при Айфеля, сообщает Motorsport Week.

Напомним, на Гран-при России пакет обновлений получил только Лэнс Стролл, поскольку команда не получила достаточное количество деталей для обеих машин. Изначальный план команды заключался в том, что оба пилота получат обновления в Сочи, однако серьёзная авария Стролла в Муджелло не позволила команде успеть подготовить оба пакета.

В пакет входят изменённые боковые понтоны, переработанная торцевая пластина заднего крыла и исправленные воздуховоды передних тормозов.

Напомним, Серхио Перес покинет команду по окончании сезона-2020. Его место в «Астон Мартин» займёт немецкий гонщик Себастьян Феттель.

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