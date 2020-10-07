Алонсо: впервые мне позвонили из «Рено» в июне 2019 года

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо признался, что «Рено» приглашала его вернуться в Формулу-1 ещё в 2019 году.
«Впервые мне позвонили из „Рено“ в июне 2019 года. Они просто поинтересовались у меня, не надоело ли мне сидеть дома. Во второй раз команда связалась со мной в августе того же года, когда они решили сменить состав пилотов. Но на тот момент я не был готов возвращаться в Формулу-1», — приводит слова Фернандо Алонсо Motorsport-Total.
Ранее стало известно, что Алонсо может провести первую сессию с командой «Рено» 13 октября. Алонсо примет участие в съёмочном дне на трассе в Барселоне и проведёт полдня тестов на машине образца 2018 года.
Ранее появилась информация, согласно которой «Рено» хочет задействовать Алонсо в молодёжных тестах, которые пройдут в декабре в Абу-Даби. Сейчас этот вопрос команда обсуждает с ФИА.
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