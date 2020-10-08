Квят: я вернулся в Формулу-1 в 2018 году отчасти из-за «Хонды»

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал решение «Хонды» покинуть Формулу-1 после сезона-2021.



«Для меня это было довольно неожиданно. Когда я вернулся в Формулу-1 в 2018 году, то отчасти из-за прогресса „Хонды“, которым был так впечатлён. С первого же момента, когда я сел за руль, то незамедлительно почувствовал, что они невероятно мотивированы. Я могу пожелать „Хонде“ лишь всего наилучшего.



Ещё рано волноваться насчёт будущего команды. «Хонда» будет с нами и в следующем году, что даёт руководству достаточно времени, чтобы изучить все варианты. Если честно, я пока не беспокоюсь. Я хочу завершить этот период с „Хондой“ так хорошо, как это возможно. Зная людей из „Хонды“, уверен, что они продолжат работать над обновлениями в этом и следующем году», — приводит слова Квята GPUpdate.