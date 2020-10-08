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Риккардо — об уходе «Хонды»: не буду прыгать от радости, приговаривая, что был прав

Риккардо — об уходе «Хонды»: не буду прыгать от радости, приговаривая, что был прав
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился своими мыслями о грядущем расставании «Ред Булл» и «Хонды». По его словам, австрийская команда может успешно восстановить сотрудничество с «Рено». Австралиец признался также, что не испытывает злорадства или радости из-за того, что успел покинуть «Ред Булл» в конце 2018 года.

«Если говорить о возможном возобновлении сотрудничества «Рено» с «Ред Булл», то, очевидно, решать не мне. Но думаю, что стороны способны на это. Есть такие вещи, как бизнес, а есть эмоции. Время лечит, и я не думаю, что то, что было, будет оставаться всегда. Никогда не сталкивался с чем-то, что невозможно было бы исправить.

Если «Ред Булл» в будущем построят хороший болид, у них будут хорошие шансы. Принимая во внимание мой предыдущий опыт, не вижу причин, чтобы «Ред Булл» беспокоился.

Что касается меня, то я не буду прыгать от радости и приговаривать, что был прав, когда уходил. Ничего такого. Я сохраняю хорошие отношения со многими членами команды. Никогда не желал им ничего плохого», — приводит слова Риккардо Autosport.

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