«Миру не нужна новая трасса». Хэмилтон против строительства автодрома Ф-1 в Бразилии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступил против строительства автодрома в Рио-де-Жанейро.
Ранее руководство Liberty Media договорилось с правительством Бразилии о проведении гонок на новом автодроме, ради строительства которого планируется вырубить большой массив леса.
«Во-первых, я люблю Бразилию и думаю, что именно в этой стране живут некоторые из моих самых страстных поклонников.
Бразильский народ очень много значит для меня, и поддержка, которую я получал там на протяжении многих лет, была огромной. Я надеялся, что мне не зададут этот вопрос, потому что, в конечном счёте, моё личное мнение таково — миру не нужна новая трасса. Я люблю «Интерлагос». И вообще в мире полно отличных автодромов.
Я не знаю всех деталей, но слышал, что гонка должна получить долгосрочный контракт. Однако лучшее, что можно сделать в этом плане — не вырубать леса. Особенно сейчас, когда мы боремся с пандемией, а многие страны испытывают кризис. Не считаю, что вырубка леса — это разумно. У меня нет подробностей, но это не тот проект, что я лично поддерживаю», — приводит слова Хэмилтона The Race.
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