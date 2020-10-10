Боттас выиграл квалификацию Гран-при Айфеля, Квят — 13-й

На автодроме «Нюрбургринг» завершилась квалификация Гран-при Айфеля Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику по команде Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не пробился в третий сегмент сессии и примет старт с 13-й позиции, его напарник Пьер Гасли стал 12-м.

Формула-1. Гран-при Айфеля. Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.25,269

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,256

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,293

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,766

5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,778

6. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,954

7. Эстебан Окон («Рено») — +0,973

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,189

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,435

10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,440



Не вышли в третий сегмент:



11. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.26,738

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.26,776

13. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.26,848

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.26,936

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.27,125



Не вышли во второй сегмент:



16. Ромен Грожан («Хаас») — 1.27,552

17. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.27.564

18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.27,812

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.27,817

20. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — 1.28,021.