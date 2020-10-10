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Боттас выиграл квалификацию Гран-при Айфеля, Квят — 13-й

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Айфеля, Квят — 13-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Нюрбургринг» завершилась квалификация Гран-при Айфеля Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику по команде Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не пробился в третий сегмент сессии и примет старт с 13-й позиции, его напарник Пьер Гасли стал 12-м.

Формула-1. Гран-при Айфеля. Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.25,269
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,256
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,293
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,766
5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,778
6. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,954
7. Эстебан Окон («Рено») — +0,973
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,189
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,435
10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,440

Не вышли в третий сегмент:

11. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.26,738
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.26,776
13. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.26,848
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.26,936
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.27,125

Не вышли во второй сегмент:

16. Ромен Грожан («Хаас») — 1.27,552
17. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.27.564
18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.27,812
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.27,817
20. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — 1.28,021.

Формула-1 2020. Этап 11, Нюрбург, Германия
Гран-при Айфеля. Квалификация
10 октября 2020, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
1:25.269
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.256
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.293
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