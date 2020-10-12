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В «Ред Булл» назвали приоритетный вариант по двигателям на сезон-2022

В «Ред Булл» назвали приоритетный вариант по двигателям на сезон-2022
Авто / Формула-1 0

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что австрийский коллектив в сезоне 2022 года хотел бы по-прежнему использовать силовые установки «Хонда».

«При условии, что переговоры будут положительными, мы бы предпочли самостоятельно подготавливать двигатели в Милтон-Кейнсе по наработкам «Хонды». Но это возможно только в случае, если регламент на модернизацию силовых установок будет заморожен после первой гонки сезона-2022. Нам нужно как можно скорее получить решение ФИА. Если оно будет положительным, следующим шагом станет достижение соглашения с «Хондой». У нас есть несколько зданий и складов в Милтон-Кейнсе, где мы могли реализовать этот проект.

У всех производителей силовых установок есть собственная команда. Они собирают шасси и двигатель как одно целое. Если мы будем двигаться по этому пути, то нам не нужно идти на компромиссы с другими техническими решениями. Вот почему мы предпочли бы оставить мотор «Хонда». Но для этого нужны определённые условия, в частности замораживание регламента на моторы с 2022 года», — приводит слова Марко F1-Insider.

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