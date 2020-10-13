Команда «Рено» показала возвращение Алонсо за руль болида Ф-1 и его специальный шлем

Сегодня, 13 октября, Фернандо Алонсо впервые с апреля 2019 года вернулся за руль болида Формулы-1. Двукратный чемпион мира из Испании вместе с командой «Рено» проводит съёмочный день на трассе в Барселоне.
Алонсо будет пилотировать болид RS20 и сможет проехать не более 100 километров на демонстрационных шинах «Пирелли».
Видео доступно на странице команды «Рено» в «Твиттере».
Видео доступно на странице команды «Рено» в «Твиттере».
На тестах в Барселоне Алонсо будет пилотировать болид в шлеме со специальный дизайном.
Видео доступно на странице команды «Рено» в «Твиттере».
«Возвращение за руль станет очень увлекательным. Как новое начало. После двух лет вне Формулы-1 я очень жду этих тестов. Для меня словно всё начинается заново — впечатления от удивительной скорости, эффективности тормозов и прижимной силы в поворотах», — заявил накануне Фернандо.
Напомним, Алонсо подписал контракт с «Рено» и со следующего сезона заменит в команде австралийца Даниэля Риккардо, который переходит в «Макларен».
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