Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

У двух сотрудников «Рено» выявили коронавирус прямо перед заездами Алонсо

У двух сотрудников «Рено» выявили коронавирус прямо перед заездами Алонсо
Авто / Формула-1 0

Тесты на коронавирус у двух сотрудников «Рено» дали положительный результат, пишет издание RaceFans. Это выяснились непосредственно перед заездами Фернандо Алонсо в Испании. Они оба, а также ещё четыре контактировавших с ними сотрудника были изолированы в отеле и не отправились на трассу.

По информации источника, нет никаких свидетельств того, что в «Рено» нарушали протоколы безопасности.

Вчера,13 октября, Фернандо Алонсо впервые с апреля 2019 года вернулся за руль болида Формулы-1. Двукратный чемпион мира из Испании вместе с командой «Рено» проводил съёмочный день на трассе в Барселоне. Алонсо пилотировал болид RS20 и проехал разрешённую дистанцию в 100 километров на демонстрационных шинах «Пирелли».

Команда «Рено» показала возвращение Алонсо за руль болида Ф-1 и его специальный шлем
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020