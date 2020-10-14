У двух сотрудников «Рено» выявили коронавирус прямо перед заездами Алонсо
Тесты на коронавирус у двух сотрудников «Рено» дали положительный результат, пишет издание RaceFans. Это выяснились непосредственно перед заездами Фернандо Алонсо в Испании. Они оба, а также ещё четыре контактировавших с ними сотрудника были изолированы в отеле и не отправились на трассу.
По информации источника, нет никаких свидетельств того, что в «Рено» нарушали протоколы безопасности.
Вчера,13 октября, Фернандо Алонсо впервые с апреля 2019 года вернулся за руль болида Формулы-1. Двукратный чемпион мира из Испании вместе с командой «Рено» проводил съёмочный день на трассе в Барселоне. Алонсо пилотировал болид RS20 и проехал разрешённую дистанцию в 100 километров на демонстрационных шинах «Пирелли».
Команда «Рено» показала возвращение Алонсо за руль болида Ф-1 и его специальный шлем
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