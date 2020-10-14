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В «Рейсинг Пойнт» удивлены высоким квалификационным темпом «Феррари»

В «Рейсинг Пойнт» удивлены высоким квалификационным темпом «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин выразил удивление высоким квалификационным темпом «Феррари».

«Да, мы работаем над квалификационным темпом, как и другие команды. Тратим много времени, чтобы правильно настроить болид, чтобы он оптимально работал в гонке, но при этом не терял и в квалификационном темпе. Думаю, нам есть что изучить, глядя на то, как другим командам удаётся развивать хороший темп в квалификации, на который мы при этом не способны. Думаю, „Феррари“ является хорошим примером.

Не знаю, откуда у „Феррари“ такой темп в квалификации. В гонках мы стабильно выигрываем у них по полсекунды с круга. Это странно, нужно более внимательно изучить ситуацию», — приводит слова Эндрю Грина RaceFans.

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