Перес сравнил расставание с «Рейсинг Пойнт» с разводом с женой

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, который по завершении сезона покинет команду, признался, что испытывает странные чувства по этому поводу. Мексиканец сравнил это с разводом с женой.
«Это действительно странные чувства. Это словно расставание с женой, будто знаешь, что уже черерз два месяца разведёшься с ней. Я был здесь много лет, но это часть игры. Я прихожу и делаю свою работу, будь это работа на трассе, или вне её. Должен быть уверен, что отдаюсь на все 100%.
Эта команда стала для меня чем-то великолепным. Мы были вместе семь лет. У меня здесь много друзей. Так что просто хочу завершить карьеру в «Рейсинг Пойнт» на высокой ноте. Мы всегда будем помнить время, проведённое с командой и гордится", — приводит слова Переса F1i.
Напомним, место Переса займёт Себастьян Феттель. Сам мексиканец по-прежнему нигде не получил контракт на 2021 год.
- 16 октября 2020
-
20:53
-
18:54
-
17:29
-
16:21
-
15:47
-
14:59
-
14:40
-
14:07
-
12:22
-
11:48
-
10:29
-
09:05
-
09:00
-
00:10
- 15 октября 2020
-
22:49
-
21:14
-
20:43
-
19:43
-
18:54
-
17:48
-
16:30
-
15:55
-
15:55
-
15:52
-
14:54
-
13:37
-
12:59
-
11:50
-
09:04
-
09:02
-
00:56
-
00:35
- 14 октября 2020
-
23:56
-
21:53
-
20:50