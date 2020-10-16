Перес сравнил расставание с «Рейсинг Пойнт» с разводом с женой

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, который по завершении сезона покинет команду, признался, что испытывает странные чувства по этому поводу. Мексиканец сравнил это с разводом с женой.

«Это действительно странные чувства. Это словно расставание с женой, будто знаешь, что уже черерз два месяца разведёшься с ней. Я был здесь много лет, но это часть игры. Я прихожу и делаю свою работу, будь это работа на трассе, или вне её. Должен быть уверен, что отдаюсь на все 100%.

Эта команда стала для меня чем-то великолепным. Мы были вместе семь лет. У меня здесь много друзей. Так что просто хочу завершить карьеру в «Рейсинг Пойнт» на высокой ноте. Мы всегда будем помнить время, проведённое с командой и гордится", — приводит слова Переса F1i.



Напомним, место Переса займёт Себастьян Феттель. Сам мексиканец по-прежнему нигде не получил контракт на 2021 год.