Журналист Blick признался, что взял слухи о переходе Гасли в «Рено» из Интернета

Журналист издания Blick Роже Бенуа признался, что не был источником слухов о возможном переходе Пьера Гасли в «Рено» из «Альфа Таури». В своём «твиттере» Бенуа написал, что взял этот слух из Интернета.



Напомним, в Blick появился материал, где утверждалось, что Гасли ведёт переговоры с «Рено». По информации из материала, француз может заменить соотечественника, Эстебана Окона. В случае дальнейших провалов со стороны Александера Албона руководство «Ред Булл» переведёт его в «Альфа Таури», где тот станет напарником Юки Цуноды. Таким образом, в издании косвенно подтвердили, что Даниил Квят в следующем сезоне потеряет место в Фаэнце.



Гасли проводит самый успешный сезон в карьере. На Гран-при Италии он завоевал первую победу. После 11 этапов чемпионата мира Пьер, набрав 53 очка, занимает 10-е место.