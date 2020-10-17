Спортивный директор «Рено»: после Гран-при Айфеля мы не боимся ничего

Спортивный директор «Рено» Алан Пермейн считает, что после Гран-при Айфеля французская команда не боится трасс, на которых требуется высокий уровень прижимной силы.



«Мы довольны этапом на „Нюрбургринге“. В прошлый раз подобный уровень прижимной силы был на этапах в Барселоне и Венгрии, и в обоих случаях мы смотрелись не лучшим образом. Мы опасались Гран-при айфеля, однако, обновления, которые мы подготовили для трасс подобного рода, сработали и принесли нам необходимый уровень прижимной силы.



Думаю, теперь мы не боимся ничего. С Гран-при Бельгии мы набрали хорошие очки, кто-то мне говорил, что за последние четыре или пять этапов мы вторые по этому показателю после „Мерседеса“. Думаю, мы на верном пути. Сейчас у обоих наших парней есть темп и в квалификации, и в гонке, хотя поддерживать его будет непросто», — приводит слова Пермейна RaceFans.