Появилось объяснение, почему Шумахер может попасть в «Хаас», а не «Альфа Ромео»

Портал RaceFans прокомментировал свежие сообщения, согласно которым лидер общего зачёта Формулы-2 гонщик Академии «Феррари» Мик Шумахер может дебютировать в Формуле-1 в составе не «Альфа Ромео», а «Хааса».
«В то время как многие ставят на то, что Шумахер отправится в „Альфа Ромео“ — эта позиция усилилась после запланированного участия в практике на „Нюрбургринге“ — внутренние источники в команде, управляемой „Заубером“, полагают, что более вероятен вариант, при котором „Феррари“ отправит сына легендарного чемпиона мира в „Хаас“.
Почему так? Из-за давления, возникшего вследствие слабых выступлений „Феррари“ в последнее время, которые вряд ли станут лучше в ближайшее время. „Хаас“ получает от „Феррари“ разрешённые регламентом узлы, силовые блоки и другие компоненты, также у него контракт на использование аэродинамической трубы. У „Хааса“ совсем небольшая собственная инфраструктура, ведь уникальные детали для них производит „Даллара“. Благодаря этому для команды-сателлита было бы нетрудно переключиться на „Рено“, который уже признал, что открыт к такому сотрудничеству.
Поэтому, как говорит наш источник, „Феррари“, вероятно, предложит Шумахера „Хаасу“, чтобы умаслить их, обеспечив громким именем для поиска спонсоров и тем самым косвенно уменьшив стоимость контракта. В этом есть смысл: „Хаас“ с Шумахером, усиленный рублями Мазепина, может обрести искомую стабильность», — пишет издание.
- 19 октября 2020
-
18:56
-
17:59
-
17:55
-
16:36
-
14:36
-
14:20
-
13:09
-
12:46
-
12:10
-
11:14
-
09:55
-
09:00
-
01:00
- 18 октября 2020
-
23:47
-
22:47
-
22:00
-
21:02
-
20:12
-
20:06
-
19:49
-
18:05
-
16:58
-
15:51
-
15:00
-
13:49
-
12:50
-
11:28
-
09:55
-
01:00
- 17 октября 2020
-
23:39
-
21:38
-
20:37
-
19:43
-
18:47
-
17:59