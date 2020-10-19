Появилось объяснение, почему Шумахер может попасть в «Хаас», а не «Альфа Ромео»

Портал RaceFans прокомментировал свежие сообщения, согласно которым лидер общего зачёта Формулы-2 гонщик Академии «Феррари» Мик Шумахер может дебютировать в Формуле-1 в составе не «Альфа Ромео», а «Хааса».



«В то время как многие ставят на то, что Шумахер отправится в „Альфа Ромео“ — эта позиция усилилась после запланированного участия в практике на „Нюрбургринге“ — внутренние источники в команде, управляемой „Заубером“, полагают, что более вероятен вариант, при котором „Феррари“ отправит сына легендарного чемпиона мира в „Хаас“.



Почему так? Из-за давления, возникшего вследствие слабых выступлений „Феррари“ в последнее время, которые вряд ли станут лучше в ближайшее время. „Хаас“ получает от „Феррари“ разрешённые регламентом узлы, силовые блоки и другие компоненты, также у него контракт на использование аэродинамической трубы. У „Хааса“ совсем небольшая собственная инфраструктура, ведь уникальные детали для них производит „Даллара“. Благодаря этому для команды-сателлита было бы нетрудно переключиться на „Рено“, который уже признал, что открыт к такому сотрудничеству.



Поэтому, как говорит наш источник, „Феррари“, вероятно, предложит Шумахера „Хаасу“, чтобы умаслить их, обеспечив громким именем для поиска спонсоров и тем самым косвенно уменьшив стоимость контракта. В этом есть смысл: „Хаас“ с Шумахером, усиленный рублями Мазепина, может обрести искомую стабильность», — пишет издание.

Источник: Мазепин будет выступать за «Хаас», Мик Шумахер — кандидат № 1 на второе место