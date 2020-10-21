Российский картингист поборется за место в Академии «Феррари»

Российский картингист Никита Бедрин поборется за место в Академии «Феррари». Помимо него на обучение в Академии будут претендовать ещё пять юных спортсменов. Победитель конкурса сможет присоединиться к «Феррари» и начать обучение уже с января 2021 года.

Отбор участников конкурса проводили специалисты «Феррари», использующие собственную скаутинговую систему.

Помимо Бердина участие в соревнованиях примут Чарли Вурц из Монако (сын экс-пилота Формулы-1 Александра Вурца), швед Виктор Густавссон, мексиканец Сантьяго Рамос Рейносо, а также австралийцы Маркос Флэк и Джеймс Уортон.

В Маранелло юные спортсмены пройдут фитнес-тесты, задания для определения психологической устойчивости, а также поработают на симуляторе. Затем они будут допущены за руль болида Формулы-4. После пяти дней упорной работы в «Феррари» выберут лучшего из участников. Победитель получит приглашение в Академию «Скудерии».