Российский картингист поборется за место в Академии «Феррари»

Российский картингист Никита Бедрин поборется за место в Академии «Феррари». Помимо него на обучение в Академии будут претендовать ещё пять юных спортсменов. Победитель конкурса сможет присоединиться к «Феррари» и начать обучение уже с января 2021 года.
Отбор участников конкурса проводили специалисты «Феррари», использующие собственную скаутинговую систему.
Помимо Бердина участие в соревнованиях примут Чарли Вурц из Монако (сын экс-пилота Формулы-1 Александра Вурца), швед Виктор Густавссон, мексиканец Сантьяго Рамос Рейносо, а также австралийцы Маркос Флэк и Джеймс Уортон.
В Маранелло юные спортсмены пройдут фитнес-тесты, задания для определения психологической устойчивости, а также поработают на симуляторе. Затем они будут допущены за руль болида Формулы-4. После пяти дней упорной работы в «Феррари» выберут лучшего из участников. Победитель получит приглашение в Академию «Скудерии».
- 21 октября 2020
-
14:16
-
12:59
-
11:54
-
11:09
-
10:38
-
10:03
-
09:24
- 20 октября 2020
-
23:49
-
22:51
-
21:58
-
20:43
-
19:44
-
18:46
-
17:41
-
16:09
-
16:03
-
15:26
-
14:43
-
13:28
-
12:19
-
11:53
-
09:52
-
09:00
-
00:55
- 19 октября 2020
-
23:49
-
22:59
-
22:01
-
19:21
-
18:56
-
17:59
-
17:55
-
16:36
-
14:36
-
14:20
-
13:09