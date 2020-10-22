Квят признал, что ситуация с его будущим «непростая»

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признал, что у него нет никакой ясности с контрактом на 2021 год. Считается, что россиянина в составе команды может заменить другой воспитанник «Ред Булл» — Юки Цунода.
«Когда «Ред Булл» проинформирует нас о будущем? Как обычно, в самый последний момент! (смеётся). Я к этому привык. Я просто продолжаю выполнять свою работу. Понимаю, что сейчас обстановка на рынке пилотов непростая. Ситуация вокруг меня, без сомнений, тоже непростая. Без сомнений, я могу общаться с другими командами, но рынок сейчас непростой. Разным командам нужны разные вещи, и нужно это уважать. Мне нравится в моей нынешней команде, но и здесь ситуация непростая.
Лучшее, что я могу сейчас сделать, так это максимально хорошо выполнить свою работу в заключительных шести гонках, выжимать всё из нашей упорной работы.
Начиная со Спа я могу наблюдать прогресс моей стороны боксов и меня самого, мы поняли машину, кое-что в ней изменили. Надо было сделать это раньше, но если машина тебе не подходит, то это не так легко — нужно работать ещё упорнее, чтобы всё понять. В некоторых гонках мы выжали абсолютно всё, и я надеюсь продолжать в том же духе», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.
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