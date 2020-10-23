Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

ЛГБТ-сообщество выразило недовольство назначением Виталия Петрова на ГП Португалии

ЛГБТ-сообщество выразило недовольство назначением Виталия Петрова на ГП Португалии
Авто / Формула-1 0

Гоночное ЛГБТ-сообщество распространило официальное заявление в связи с назначением экс-пилота Формулы-1 Виталия Петрова на должность стюарда Гран-при Португалии.

В пресс-релизе выразили озабоченность таким решением ФИА, объясняя это недавними высказываниями россиянина.

Напомним, в интервью «Чемпионату» Петров критиковал Хэмилтона за то, что британец надел футболку с призывом арестовать полицейских, застреливших чернокожую женщину. В том же комментарии он вскользь упомянул и о ЛГБТ-сообществе.

«А если кто-то из пилотов признается в нетрадиционной ориентации, будет выходить с радужным флагом и призывать всех становиться геями или к чему-то ещё? Примеров может быть очень много. Думаю, ФИА больше не допустит подобных акций», — говорил тогда Петров.

Напомним, что Льюис Хэмилтон также остался недоволен назначением Петрова на этап Формулы-1.

Хэмилтон раскритиковал первого российского пилота Ф-1. Петрову нельзя иметь своё мнение?
Вместо свободы слова в Формуле-1 намечается борьба с инакомыслящими. Теперь под раздачу за интервью «Чемпионату» попал россиянин.
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020