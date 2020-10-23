ЛГБТ-сообщество выразило недовольство назначением Виталия Петрова на ГП Португалии

Гоночное ЛГБТ-сообщество распространило официальное заявление в связи с назначением экс-пилота Формулы-1 Виталия Петрова на должность стюарда Гран-при Португалии.

В пресс-релизе выразили озабоченность таким решением ФИА, объясняя это недавними высказываниями россиянина.

Напомним, в интервью «Чемпионату» Петров критиковал Хэмилтона за то, что британец надел футболку с призывом арестовать полицейских, застреливших чернокожую женщину. В том же комментарии он вскользь упомянул и о ЛГБТ-сообществе.

«А если кто-то из пилотов признается в нетрадиционной ориентации, будет выходить с радужным флагом и призывать всех становиться геями или к чему-то ещё? Примеров может быть очень много. Думаю, ФИА больше не допустит подобных акций», — говорил тогда Петров.

Напомним, что Льюис Хэмилтон также остался недоволен назначением Петрова на этап Формулы-1.