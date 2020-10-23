Хэмилтон раскритиковал первого российского пилота Ф-1. Петрову нельзя иметь своё мнение?

В Формуле-1 разгорелся мини-скандальчик в преддверии Гран-при Португалии. Мини — потому что он забудется, как только начнутся серьёзные события на самой трассе, да и разгорелся лишь с подачи британской прессы. Дело в том, что первый российский пилот Ф-1 Виталий Петров впервые попробует себя в роли приглашённого стюарда Гран-при — то есть станет одним из трёх судей, которые будут разбирать спорные эпизоды во время гоночного уик-энда. Не понравилось британцам, разумеется, не само приглашение Петрова, а его заявления в интервью «Чемпионату» ещё перед Гран-при России, когда Виталий не поддержал ряд акций Льюиса Хэмилтона. Теперь Петрову припомнили подобную «возмутительную» смелость.

С чего всё началось

Вспомним контекст. Перед стартом Гран-при Тосканы, а также на подиуме Льюис Хэмилтон облачился в футболку с призывом арестовать полицейских, убивших афроамериканку Брионну Тэйлор во время ночного обыска в её квартире. Поступок гонщика «Мерседеса» вызвал смешанную реакцию. Безусловно, все только за восстановление справедливости, но вместе с тем призыв Хэмилтона на фоне активности движения Black Lives Matter выглядел политической акцией, а это в Формуле-1 официально запрещено. Да и имеет ли кто-то право до решения суда называть кого-либо виновным?

Хэмилтон: говорят, что спорт — не место для политики. Но речь идёт о правах человека!

Льюис в нынешнем сезоне активно вовлекает чемпионат мира в общемировые события, именно с его подачи появилась антирасистская церемония, когда все желающие гонщики встают на одно колено, а все болиды Ф-1, а также сейфти-кар и медицинский автомобиль получили логотип радуги, означающий борьбу за всеобщее равенство. Однако тут даже ФИА согласилась, что Хэмилтон зашёл слишком далеко.



Федерация, конечно, не стала наказывать Льюиса (ну ещё бы), но по крайней мере пообещала пересмотреть свод правил, касающихся поведения официальных лиц до и после гонки, и дать разъяснения, какую одежду им будет разрешено надевать. Фактически своими действиями федерация признала, что действия Хэмилтона им не понравились.

Хэмилтона не накажут за спорную футболку на подиуме, но ФИА ужесточит правила

Что сказал Петров

«По мне, это лишнее. Так же как и призывать всех вставать на колени. Это личное дело каждого взрослого человека. Ты имеешь право высказаться в своих соцсетях или дать интервью, можешь создать какое-то общественное движение, обращаться к правительству — впрочем, я думаю, что то же правительство США и так в курсе этих проблем и не оставляет их без внимания. Но в самой Формуле-1 всех призывать… Я думаю, половина зрителей вообще не поняла, чему была посвящена эта футболка, пока им не пояснили. А если кто-то из пилотов признается в нетрадиционной ориентации, будет выходить с радужным флагом и призывать всех становиться геями или к чему-то ещё? Примеров может быть очень много. Думаю, ФИА больше не допустит подобных акций.



Когда я выступал в Формуле-3000, то всегда брал с собой на подиум шлем. А вот в GP2 брать шлем или, например, флаг уже было запрещено — строгий протокол. Вот сейчас в Ф-1 организаторы как-то упустили контроль над ситуацией. Думаю, теперь скажут, что больше так делать нельзя.



Честно говоря, я и церемонию со вставанием на колено не понимаю. Согласно нашим традициям, на колено встают только в двух случаях — в храме, перед Богом, и когда ты делаешь предложение своей будущей жене. Этим жестом они пытаются привлечь внимание к борьбе с расизмом. В России другой менталитет, такой проблемы, о которой говорит Хэмилтон, у нас нет. Должно быть уважение к каждому человеку. Но я считаю, что тогда уж нужно всё продумывать более глобально, создавать какие-то фонды».

Петров: возможно, Квяту мешают какие-то внутренние факторы, о которых мы не знаем Первый российский гонщик Формулы-1 – о перспективах Квята и Албона, акциях Хэмилтона и выступлениях Шварцмана.

Как отреагировал Хэмилтон

К сожалению, Льюис пока не читает «Чемпионат», так что о заявлении Петрова он узнал во время пресс-конференции ФИА от журналиста британской газеты The Sun Бена Ханта. Разумеется, Хант цитировал Петрова не целиком и взял только самые острые места — про потенциальные призывы ко всем становиться геями и непонимание церемонии с преклонением колена. Эти моменты и прокомментировал Льюис.

«Я не видел цитату целиком — вы процитировали только часть из неё. Я бы сказал, это удивительно, что они нанимают кого-то, у кого подобные взгляды и кто столь громко выступает насчёт вещей, с которыми мы пытаемся бороться. Но это вы должны показать им. Я особо ничего не могу с этим сделать.



Мы должны включать людей, которые понимают время, в которое мы живём, и чувствительны к проблемам, которые нас окружают. Так что я не понимаю, какова их цель или почему здесь именно он, ведь нельзя сказать, что у них нет других кандидатов».

Боттас поддержал Хэмилтона, который раскритиковал Виталия Петрова

Что сказала ФИА

«В процессе выбора федерация не допускает дискриминации на основании взглядов, выраженных вне рамок их функций в качестве стюарда ФИА – при условии, что любое такое выражение не противоречит правилам и этическому кодексу ФИА», — приводит заявление федерации Reuters.

Мнение редакции

Рады, что в ФИА адекватно отреагировали на претензии Хэмилтона и британской прессы. Со своей стороны ещё раз напомним, что Петров в первую очередь комментировал поступок Льюиса с футболкой на Гран-при Тосканы, который не получил одобрения как федерации, так и многих болельщиков.



Вполне адекватны и все остальные заявления российского пилота. Если говорить о пилотах-геях, то Петров просто приводил возможные примеры на случай, если ФИА не запретит акции гонщиков. Кто-то действительно начнёт пропаганду ЛГБТ-ценностей, другие начнут рекламировать политические партии, третий — высказывать свои позиции по военным конфликтам вроде Карабаха. Кого-то покоробил пример с геями? Перечитайте: в нём нет ни капли гомофобии. Пример как пример.



Что же до преклонения колена, то точно так же, как Петров, этот шаг не одобряют семь из 20 боевых гонщиков Формулы-1. По логике Хэмилтона, их не стоит допускать до Гран-при, раз они «не понимают время, в которое живут», и «нечувствительны к проблемам»?



Остаётся верить, что Формула-1 и дальше будет сохранять всеобщее право на адекватное выражение собственного мнения по чувствительным вопросам и не будет прогибаться под единственно верную позицию, ломая через колено всех несогласных.