Даниил Квят: я уже давно не ездил в таких сложных условиях

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Португалии, в которой он показал 13-й результат.
«Это была сложная квалификация. Не думаю, что у меня было достаточно уверенности в болиде, чтобы атаковать сильнее. Машина была чувствительна к ветру. Каждый раз, когда я пытался атаковать немного больше, то вылетал с оптимальной траектории. Поэтому у меня не было возможность показать результат лучше. Я уже давно не ездил в таких сложных условиях. Думаю, это будет интересная и сложная гонка, поэтому у нас появятся возможности снова попасть в очки», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».
Напомним, напарник Квята по команде Пьер Гасли в отличие от россиянина смог выйти в заключительный сегмент квалификации и в итоге показал 9-е время.
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