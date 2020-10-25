Перес — об аварии с Ферстаппеном: я оставил Максу достаточно места
Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал столкновение с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Португалии Формулы-1. Ферстаппен сумел продолжить движение, а Пересу после разворота пришлось заехать на пит-стоп, что не помешало ему закончить гонку на седьмой позиции.
«Первый круг был действительно хаотичным. Я видел, что у „Мерседеса“ проблема с прогревом шин. Я знал, что может представиться пара возможностей. К тому же накрапывал дождь.
Я оставил Максу достаточно места, но первый круг был слишком непростым. Вы могли видеть, что проблемы были у всех. Мы соприкоснулись уже в финальной стадии поворота», — приводит слова Переса Motorsport-Total.
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