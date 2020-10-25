Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Перес — об аварии с Ферстаппеном: я оставил Максу достаточно места

Перес — об аварии с Ферстаппеном: я оставил Максу достаточно места
Авто / Формула-1 0

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал столкновение с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Португалии Формулы-1. Ферстаппен сумел продолжить движение, а Пересу после разворота пришлось заехать на пит-стоп, что не помешало ему закончить гонку на седьмой позиции.

«Первый круг был действительно хаотичным. Я видел, что у „Мерседеса“ проблема с прогревом шин. Я знал, что может представиться пара возможностей. К тому же накрапывал дождь.

Я оставил Максу достаточно места, но первый круг был слишком непростым. Вы могли видеть, что проблемы были у всех. Мы соприкоснулись уже в финальной стадии поворота», — приводит слова Переса Motorsport-Total.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020