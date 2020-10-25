«Он ничему не научился после пятницы». Норрис раскритиковал Стролла

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал столкновение с пилотом «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом в гонке Гран-при Португалии, когда канадец попробовал обойти британца в первом повороте и они столкнулись. Стюарды признали Стролла виновным в аварии. В пятницу Лэнс в похожем стиле столкнулся с Максом Ферстаппеном.



«Я не знаю, что он делал, правда. Он поехал левее, я не знал, где он был. Он сместился влево, чем я был весьма удивлён, ведь он легко мог бы поехать по внутреннему радиусу. И я был в пределах половины корпуса от него, когда он просто повернул. Очевидно, что он ничему не научился после пятницы. Вообще не похоже, чтобы он чему-то учится. С ним много всего происходит, так что мне нужно удостовериться, что я буду оставаться в стороне.



Извиняюсь за слова, которые я сказал про Лэнса по радио. Я не должен был использовать такие слова. Но в тот момент у меня было раздражение», — приводит слова Норриса RaceFans.



Сразу после аварии Ландо назвал Стролла «придурком» (dickhead).