«Он ничему не научился после пятницы». Норрис раскритиковал Стролла

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал столкновение с пилотом «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом в гонке Гран-при Португалии, когда канадец попробовал обойти британца в первом повороте и они столкнулись. Стюарды признали Стролла виновным в аварии. В пятницу Лэнс в похожем стиле столкнулся с Максом Ферстаппеном.
«Я не знаю, что он делал, правда. Он поехал левее, я не знал, где он был. Он сместился влево, чем я был весьма удивлён, ведь он легко мог бы поехать по внутреннему радиусу. И я был в пределах половины корпуса от него, когда он просто повернул. Очевидно, что он ничему не научился после пятницы. Вообще не похоже, чтобы он чему-то учится. С ним много всего происходит, так что мне нужно удостовериться, что я буду оставаться в стороне.
Извиняюсь за слова, которые я сказал про Лэнса по радио. Я не должен был использовать такие слова. Но в тот момент у меня было раздражение», — приводит слова Норриса RaceFans.
Сразу после аварии Ландо назвал Стролла «придурком» (dickhead).
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