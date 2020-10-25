Бинотто заверил, что у пилотов «Феррари» идентичные болиды. Он «ждёт большего» от Феттеля

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг предположения журналистов, что совершенно разный уровень выступлений Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля может быть вызван тем, что команда предоставляет им не одинаковые автомобили.



«Машины Себа и Шарля идентичны, без сомнений. Я искренне надеюсь, что Себастьян окажется способен квалифицироваться лучше в Имоле и показать в гонке, на что он способен. Определённо Шарль очень хорош, но, возможно, вам следует ожидать даже большего от второго гонщика.



Сегодня был важный день. Мы внесли некоторые изменения, которые также являются нашим выбором развития с прицелом на следующий год. Мы ждали ответов, и теперь они пришли. Думаем, мы выбрали правильное направление. Мы знаем, в каком направлении надо двигаться», — приводит слова Бинотто GPBlog со ссылкой на итальянский Sky.

Феттель: я должен думать, что у нас с Леклером одинаковая машина