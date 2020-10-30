Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использовать конюшни.
В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между швейцарской командой Формулы-1 «Альфа Ромео» и двумя её нынешними пилотами — финном Кими Райкконеном и итальянцем Антонио Джовинацци. Также добавлена и актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.
Таблицу можно посмотреть по ссылке:
Сколько в Формуле-1 будет россиян и чего ждёт Хэмилтон? Составы команд на 2021-й
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