Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использовать конюшни.



В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между швейцарской командой Формулы-1 «Альфа Ромео» и двумя её нынешними пилотами — финном Кими Райкконеном и итальянцем Антонио Джовинацци. Также добавлена и актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.

Сколько в Формуле-1 будет россиян и чего ждёт Хэмилтон? Составы команд на 2021-й На следующий сезон свободно всё 5 вакансий. И это без учёта кресла, зашатавшегося в «Уильямсе».

Таблицу можно посмотреть по ссылке:

Сколько в Формуле-1 будет россиян и чего ждёт Хэмилтон? Составы команд на 2021-й