Болельщикам Формулы-1 предложили купить билеты на Гран-при России со скидкой до 36%

Компания-промоутер этапа Формулы-1 в Сочи АНО «РОСГОНКИ» объявила об акции «Чёрная пятница», в рамках которой болельщики могут приобрести билеты на Гран-при России 2021 года с выгодой до 36% и даже больше!
«Собираетесь на «Сочи Автодром» семьёй? Воспользуйтесь двойной выгодой: при покупке двух взрослых билетов в зону свободного размещения один детский билет в подарок.
Предложение действительно в период со 2 по 30 ноября 2020 года. Обращаем ваше внимание, что 1 декабря состоится повышение цен.
Российский этап чемпионата мира Формулы 1 — это уникальная возможность оказаться в центре главного автоспортивного события года. Приобретайте билеты по цене от 3490 рублей на официальном сайте f1.sochiautodrom.ru. Яркие эмоции и гоночный адреналин ждут вас!» — говорится в сообщении пресс-службы АНО «Росгонки».
- 2 ноября 2020
-
11:36
-
11:19
-
11:03
-
10:51
-
10:28
-
09:55
-
09:39
-
09:12
-
09:03
-
01:10
-
00:53
-
00:44
- 1 ноября 2020
-
23:51
-
23:42
-
23:31
-
23:21
-
23:21
-
22:56
-
22:55
-
22:43
-
22:39
-
21:57
-
21:57
-
21:07
-
21:01
-
20:49
-
20:44
-
20:31
-
20:17
-
19:40
-
19:20
-
19:18
-
19:11
-
18:43
-
18:37