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Болельщикам Формулы-1 предложили купить билеты на Гран-при России со скидкой до 36%

Болельщикам Формулы-1 предложили купить билеты на Гран-при России со скидкой до 36%
Авто / Формула-1 0

Компания-промоутер этапа Формулы-1 в Сочи АНО «РОСГОНКИ» объявила об акции «Чёрная пятница», в рамках которой болельщики могут приобрести билеты на Гран-при России 2021 года с выгодой до 36% и даже больше!

«Собираетесь на «Сочи Автодром» семьёй? Воспользуйтесь двойной выгодой: при покупке двух взрослых билетов в зону свободного размещения один детский билет в подарок.

Предложение действительно в период со 2 по 30 ноября 2020 года. Обращаем ваше внимание, что 1 декабря состоится повышение цен.

Российский этап чемпионата мира Формулы 1 — это уникальная возможность оказаться в центре главного автоспортивного события года. Приобретайте билеты по цене от 3490 рублей на официальном сайте f1.sochiautodrom.ru. Яркие эмоции и гоночный адреналин ждут вас!» — говорится в сообщении пресс-службы АНО «Росгонки».

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