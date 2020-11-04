Три команды против участия Алонсо в молодёжных тестах в Абу-Даби

Уже три команды Формулы-1 выступили против планов команды «Рено», которая надеялась привлечь к молодёжым тестам Ф-1 в Абу-Даби двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.

Изначально глава «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что инициативу его коллектива блокировали только в «Рейсинг Пойнт». Но теперь к этому присоединились и «Макларен» с «Хаасом».

«Я действительно не вижу, как Алонсо мог бы поучаствовать в тестах молодых пилотов», — приводит слова главы «Макларена» Андреаса Зайдля GrandPX.news.

«Есть правила, которые говорят, что это тесты молодых пилотов. У нас есть 39-летний двукратный чемпион мира и правило о молодых пилотах. Это невозможно совместить. Если Абитебуль этого хочет, он должен спросить у всех. И если есть несогласные, то злиться не следует, потому что существуют правила», — сказал глава «Хааса» Гюнтер Штайнер.

Напомним, в следующем сезоне Фернандо Алонсо возвращается в Формулу-1 и будет выступать в составе «Рено».