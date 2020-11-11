Райкконен: пятисотый Гран-при — важный момент, хоть я и не интересуюсь статистикой

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при Турции, который станет 500-м для команды «Заубер».
«Гран-при Турции станет 500-й гонкой для нашей команды. Пусть я и не интересуюсь статистикой, но это важный момент, особенно для тех, кто работает в команде долгое время. Если говорить о гонке, то я рад, что мы возвращаемся в Турцию. В прошлом гонки в Стамбуле проходили зрелищно, так что будет интересно посмотреть, как себя здесь покажут современные машины Формулы-1. Все говорят о восьмом повороте, но, учитывая то, насколько эффективны сейчас машины, впечатления в кокпите не будут такими яркими. Однако на трассе есть большое количество других поворотов, в которых гонщик может получить преимущество за счёт своего мастерства», — приводит слова Кими Райкконена пресс-служба команды.
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