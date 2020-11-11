Уэббер — о столкновении с Феттелем в Турции: моя мама была в ярости

Бывший гонщик «Ред Булл» Марк Уэббер поделился воспоминаниями об инциденте с Себастьяном Феттелем на трассе в Турции.



Скандальный инцидент произошёл на Гран-при Турции 2010 года. В борьбе за лидерство партнёры по команде «Ред Булл» Себастьян Феттель и Марк Уэббер столкнулись в борьбе за лидерство. В результате инцидента Феттель сошёл, а Марк смог прийти к финишу только третьим.



«Я был очень удивлён, когда получил удар справа. Я не понимал, зачем Себастьян действовал так агрессивно. Помню, моя мама была в ярости. Когда я встретился с ней после гонки, она закричала: «Боже, да что он себе позволяет! Он не должен действовать как сумасшедший!». Кристиан Хорнер тоже был очень зол, да и вся команда. Думаю, они имели на это полное право. Это был сумасшедший день», — приводит слова Марка Уэббера Essentially Sports.