Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 14 ноября, состоится квалификация четырнадцатого этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Турции. Этап принимает стационарная трасса «Истамбул-Парк» в Стамбуле. Начало квалификации запланировано на 15:00 по московскому времени.



После 13-го этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 26 очков и находится в общем зачёте на 13-й позиции.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Турции. Онлайн-трансляция квалификации