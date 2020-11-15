Формула-1. Гран-при Турции. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 13:10
Сегодня, 15 ноября, на стационарной трассе «Истамбул-Парк» в Стамбуле состоится гонка 14-го этапа сезона-2020 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Турции.
После тринадцатого этапа Формулы-1, стартовавшего в начале июля двумя гонками на австрийском автодроме «Ред Булл Ринг», в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 26 очков и находится в общем зачёте на 13-й позиции.
Начало гонки запланировано на 13:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Турции — 2020. Онлайн-трансляция гонки
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