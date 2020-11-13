Квят прокомментировал выступление на Гран-при Португалии непристёгнутым
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не стал раскрывать детали относительно инцидента, который произошёл на Гран-при Португалии, вместе с тем выразив уверенность, что подобное впредь не повторится.
Напомним, за несколько кругов до финиша россиянин сообщил команде по радио, что его ремень безопасности отстёгнут. В «Альфа Таури» попросили Даниила оставаться на трассе и добраться до финиша.
«Мы в команде провели расследование и во всём разобрались. Полагаю, больше такое не повторится. Не лучшая ситуация, но я бы хотел, чтобы она осталась между нами в команде. Мы предприняли меры, чтобы подобное не повторилось», — приводит слова российского спортсмена F1News.
Напомним, после 13-ти этапов чемпионата мира Квят занимает 13-е место в общем зачёте.
Оказывается, Квят ехал гонку в Португалии непристёгнутым! «Альфа Таури», это вообще как?
Абсолютно бессмысленный риск, за который сейчас ещё и штраф может прилететь.
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