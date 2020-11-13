Квят прокомментировал выступление на Гран-при Португалии непристёгнутым

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не стал раскрывать детали относительно инцидента, который произошёл на Гран-при Португалии, вместе с тем выразив уверенность, что подобное впредь не повторится.

Напомним, за несколько кругов до финиша россиянин сообщил команде по радио, что его ремень безопасности отстёгнут. В «Альфа Таури» попросили Даниила оставаться на трассе и добраться до финиша.

«Мы в команде провели расследование и во всём разобрались. Полагаю, больше такое не повторится. Не лучшая ситуация, но я бы хотел, чтобы она осталась между нами в команде. Мы предприняли меры, чтобы подобное не повторилось», — приводит слова российского спортсмена F1News.

Напомним, после 13-ти этапов чемпионата мира Квят занимает 13-е место в общем зачёте.