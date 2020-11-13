Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Боттас: постараюсь как можно сильнее оттянуть момент чемпионства Льюиса

Боттас: постараюсь как можно сильнее оттянуть момент чемпионства Льюиса
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что постарается помешать своему напарнику Льюису Хэмилтону завоевать седьмой чемпионский титул на Гран-при Турции.

«Мы, как и всегда, заранее хорошо подготовились к предстоящему Гран-при Турции. Постараемся с командой как можно лучше выполнить свою работу. Я не слишком много думаю о количестве очков в чемпионате и подобных вещах. Но, безусловно, постараюсь как можно сильнее оттянуть момент чемпионства Льюиса. Будьте уверены», – приводит слова Боттаса Crash.net.

Чтобы официально стать чемпионом, Хэмилтону на Гран-при Турции достаточно проиграть Боттасу менее восьми очков. В настоящее время в активе Льюиса 282 балла, у Валттери – 197. В Кубке конструкторов «Мерседес» одержал досрочную победу.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020