Боттас: постараюсь как можно сильнее оттянуть момент чемпионства Льюиса
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что постарается помешать своему напарнику Льюису Хэмилтону завоевать седьмой чемпионский титул на Гран-при Турции.
«Мы, как и всегда, заранее хорошо подготовились к предстоящему Гран-при Турции. Постараемся с командой как можно лучше выполнить свою работу. Я не слишком много думаю о количестве очков в чемпионате и подобных вещах. Но, безусловно, постараюсь как можно сильнее оттянуть момент чемпионства Льюиса. Будьте уверены», – приводит слова Боттаса Crash.net.
Чтобы официально стать чемпионом, Хэмилтону на Гран-при Турции достаточно проиграть Боттасу менее восьми очков. В настоящее время в активе Льюиса 282 балла, у Валттери – 197. В Кубке конструкторов «Мерседес» одержал досрочную победу.
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