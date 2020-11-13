Феттель показал дизайн шлема для Гран-при Турции с большой радугой

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Себастьян Феттель подготовил специальный дизайн шлема для Гран-при Турции.



Себастьян по традиции не стал менять основную концепцию дизайна. Однако вместо флага Германии его шлем теперь украшает большая радуга. На нижней часть изображены люди разных культур и национальностей. Кроме того, раскраска стала градиентной — от белого к чёрному.



«Послание, которое очень дорого сердцу Себастьяна Феттеля в эти трудные времена и которое вдохновило его на этот дизайн, можно найти на верхней части шлема: «Вместе как один».



Основной элемент нового дизайна шлема — радуга, как символ разнообразия людей в едином и гармоничном мире», — написали художники из Jens Munser Designs.

Фото доступно на странице Jens Munser Designs в «Твиттере».