Феттель показал дизайн шлема для Гран-при Турции с большой радугой

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Себастьян Феттель подготовил специальный дизайн шлема для Гран-при Турции.
Себастьян по традиции не стал менять основную концепцию дизайна. Однако вместо флага Германии его шлем теперь украшает большая радуга. На нижней часть изображены люди разных культур и национальностей. Кроме того, раскраска стала градиентной — от белого к чёрному.
«Послание, которое очень дорого сердцу Себастьяна Феттеля в эти трудные времена и которое вдохновило его на этот дизайн, можно найти на верхней части шлема: «Вместе как один».
Основной элемент нового дизайна шлема — радуга, как символ разнообразия людей в едином и гармоничном мире», — написали художники из Jens Munser Designs.
Фото доступно на странице Jens Munser Designs в «Твиттере».
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