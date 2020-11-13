Марко — об участии «Ред Булл» в сезоне-2022: компромисс может быть достигнут

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в ближайшее время вылетит в Японию для переговоров с топ-менеджментом «Хонды» о возможности использования производственных мощностей японцев в 2022 году.



Ранее Марко заявлял, что «Ред Булл» готов остаться в Формуле-1 после сезона-2021, если ФИА и остальные производители согласятся заморозить регламент на доработку двигателей с 2022 года. Австрийский коллектив и их сестринская команда «Альфа Таури» остались без контракта на поставку силовых установок после решения «Хонды» уйти из «Королевских гонок». «Ред Булл» хочет использовать наработки японцев и самостоятельно готовить двигатели. Но для этого им нужна заморозка регламента, в противном случае команда угрожает покинуть чемпионат.



«Пока ничего официального, но переговоры ведутся, и кажется, что компромисс может быть достигнут. Есть определённые подвижки. Как говорят, стакан наполовину полон или наполовину пуст, но я чувствую, что мы на положительной стороне», — приводи слова Марко GPblog.