Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Пирелли» признались, что ошиблись с выбором резины на Гран-при Турции

В «Пирелли» признались, что ошиблись с выбором резины на Гран-при Турции
Авто / Формула-1 0

Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола признался, что в компании ошиблись, выбрав на Гран-при Турции Формулы-1 самые жёсткие составы резины.

«Возможно, мы действительно ошиблись. У нас были очень старые данные. Сейчас ситуация совершенно иная. Другие шины, другие составы, другие болиды. Так что трассу нужно рассматривать, словно она новая. Мы же проводили симуляция, ориентируясь на данные 2011 года. Убеждён, что они не были репрезентативными, так что, возможно, мы и ошиблись.

Знали, что восьмой поворот будет влиять на резину, в остальном трасса не такая уж и жёсткая. Но зная характеристики, возможно, было бы лучше привезти сюда резину на один состав мягче", — приводит слова функционера GPFans.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020