В «Пирелли» признались, что ошиблись с выбором резины на Гран-при Турции

Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола признался, что в компании ошиблись, выбрав на Гран-при Турции Формулы-1 самые жёсткие составы резины.

«Возможно, мы действительно ошиблись. У нас были очень старые данные. Сейчас ситуация совершенно иная. Другие шины, другие составы, другие болиды. Так что трассу нужно рассматривать, словно она новая. Мы же проводили симуляция, ориентируясь на данные 2011 года. Убеждён, что они не были репрезентативными, так что, возможно, мы и ошиблись.

Знали, что восьмой поворот будет влиять на резину, в остальном трасса не такая уж и жёсткая. Но зная характеристики, возможно, было бы лучше привезти сюда резину на один состав мягче", — приводит слова функционера GPFans.