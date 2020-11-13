Гасли: пилотировать в таких условиях было весело, мы были немного шокированы
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Турции, отметив, что пилотаж в непростых погодных условиях получился «весёлым».
«Когда мы поняли, насколько скользкая трасса, были немного шокированы, но в целом пилотировать в таких условиях было весело. Очень необычно управлять болидом Формулы-1 при таком сцеплении. Думаю, нам нужно проанализировать и пересмотреть то, чего мы хотим с точки зрения настроек и стратегии. Скорость пока кажется хорошей. Но нам нужно внести коррективы, чтобы быть действительно конкурентоспособными», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
Напомним, первую свободную практику Пьер завершил на четвёртом месте, во второй сессии он показал седьмой результат.
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