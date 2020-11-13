Хэмилтон — о состоянии трассы в Турции: это дерьмо с большой буквы «Д»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал работу на пятничных тренировках Гран-при Турции. Перед этапом организаторы уложили новый асфальт, что привело к серьёзным проблемам со сцеплением машин.



«Это в каком-то плане катастрофа. Эта трасса фантастическая, и я не совсем понял, когда они потратили миллионы, чтобы её переасфальтировать. Я знаю, что асфальт существовал довольно давно. Вероятно, они могли бы просто его почистить, вместо того чтобы тратить столько денег.



Трасса была хуже, чем в Портимане, где тоже был новый асфальт. У нас шины не работали, мы ехали словно по льду. Так что ты не получаешь того наслаждения от круга, который обычно получаешь на «Истамбул-парке», и я не думаю, что это изменится.



Это просто пугает. Словно кругом лужи. Ты едешь на сликах, разгоняешься, и машина очень быстро начинает скользить. Старые трассы, где нет такого покрытия, как здесь, позволяют шинам работать намного больше. Здесь покрытие такое гладкое, а из асфальта сочится масло. Это дерьмо с большой буквы «Д». Шины «хард» здесь бесполезны, «медиум» — туда-сюда, а «софт» начинает работать лучше. Думаю, если бы у нас здесь были самые мягкие компаунды, было бы лучше», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.