Ферстаппен: надеюсь, что дождя не будет, не то нам понадобятся шипованные шины

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Турции, отметив, что трасса была слишком скользкой. По мнению нидерландца, наличие более мягких составов резины никак бы не повлияло на ход практики.

«В целом, достаточно продуктивный для нас день. Машина работала хорошо, так что я доволен. Думаю, мы хорошо подготовились к Гран-при, но, конечно, мы здорово отреагировали на условия, сложившиеся на трассе. Было очень скользко, но условия для всех были равными. Нужно просто адаптироваться. Думаю, что мы на пять секунд медленнее, чем должны быть.

Надеюсь, что завтра не будет дождя, не то нам понадобятся шипованные шины. Не думаю, что более мягкий состав резины бы что-то поменял", — приводит слова нидерландца пресс-служба «Ред Булл».