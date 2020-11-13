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«Школа дрифта». Норрис оценил первый день Гран-при Турции

«Школа дрифта». Норрис оценил первый день Гран-при Турции
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Турции, которые прошли в непростых условиях. По словам британца, из-за скользкости трассы заезды можно было сравнить с уроками в школе дрифта.

«Это был весёлый день. Получилось что-то вроде школы дрифта. Это подарок мне на день рождения. Было весело, но тяжело. Болид Формулы-1 обладает большой мощью и прижимной силой, так что на протяжении большей части заездов можно было просто обгадиться, особенно это касается высокоскоростного восьмого поворота.

Интересно работать на пределе, но сегодня это была даже не работа на пределе — мы прогревали шины и так далее. Нужно выяснить, какой план станет лучшим на завтрашний день. «Феррари» нас опережает, «Альфа Таури» немного ближе. Да, «Альфа Таури» сегодня постоянно нас опережала и будет не так-то просто. Но если всё пройдёт гладко, у нас будут шансы на хорошие очки», — приводит слова Норриса Motorsport Week.

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