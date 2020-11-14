Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Будущее Цуноды в Ф-1 может определиться на следующей неделе

Будущее Цуноды в Ф-1 может определиться на следующей неделе
Авто / Формула-1 0

На следующей неделе советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко намерен отправиться в Японию. Там он будет вести переговоры с мотористами из «Хонды». В австрийской команде по-прежнему надеются приобрести права на интеллектуальную собственность и заниматься наработками «Хонды», собирая моторы под другим брендом.

Но кроме этого вопроса, Марко обсудит с «Хондой» и перспективы японского пилота Формулы-2 Юки Цуноды, который претендует на место боевого пилота в «Альфа Таури» на сезон-2021.

Марко отметил, что Цуноду могут привлечь к участию в Супер Формуле или GT, но подчеркнул, что Формула-1 остаётся «абсолютным приоритетом», сообщает издание Kronen Zeitung.

В случае прихода Юки в команду, он заменит в Фаэнце Даниила Квята.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020