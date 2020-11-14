Будущее Цуноды в Ф-1 может определиться на следующей неделе
На следующей неделе советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко намерен отправиться в Японию. Там он будет вести переговоры с мотористами из «Хонды». В австрийской команде по-прежнему надеются приобрести права на интеллектуальную собственность и заниматься наработками «Хонды», собирая моторы под другим брендом.
Но кроме этого вопроса, Марко обсудит с «Хондой» и перспективы японского пилота Формулы-2 Юки Цуноды, который претендует на место боевого пилота в «Альфа Таури» на сезон-2021.
Марко отметил, что Цуноду могут привлечь к участию в Супер Формуле или GT, но подчеркнул, что Формула-1 остаётся «абсолютным приоритетом», сообщает издание Kronen Zeitung.
В случае прихода Юки в команду, он заменит в Фаэнце Даниила Квята.
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