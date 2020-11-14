Гасли: я просто всюду скользил и не мог «включить» колёса

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги квалификации Гран-при Турции, по итогам которой он занял пятнадцатую позицию.
«Очень разочаровывающий день. Условия были довольно необычными. Обычно мы весьма быстры на мокрой трассе, но сегодня не могли заставить шины работать. Я просто всюду скользил и не мог „включить“ колёса. Нужно многое изучить и понять перед гонкой, если у нас будут похожие условия на те, что были сегодня. Нам нужно завтра упорно поработать, чтобы выступить лучше и отыграть позиции, чтобы попробовать набрать какие-то очки», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.
Напомним, поул по итогам квалификации Гран-при Турции завоевал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, вторым стал Макс Ферстаппен, третьим — напарник Стролла Серхио Перес.
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