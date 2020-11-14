В «Альфа Таури» прокомментировали провал в квалификации Гран-при Турции

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс прокомментировал итоги квалификации Гран-при Турции.
«У нас были проблемы с температурой шин в третьей практике, так что мы не смогли проехать хорошие круги в этой сессии. Внесли некоторые изменения в машину, чтобы попробовать решить эту проблему перед квалификацией. И мы сделали шаг вперёд, но очевидно, что другие сумели лучше нас работать с температурой шин в квалификации.
Это разочаровывающий результат, он не отражает истинную скорость нашей машины, так как в сессии всё определяли шины и то, получается ли завести их в рабочее окно. Нам нужно многое изучить и сделать выводы на будущее, к тому же и завтра может быть мокро. Надеюсь, гонка будет сухой, мы сможем оставить сегодняшний день позади и заработать сильный результат», — приводит слова Эддолса пресс-служба его команды.
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