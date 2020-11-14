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Леклер: абсолютно нет объяснений, почему мы в шести секундах!

Леклер: абсолютно нет объяснений, почему мы в шести секундах!
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Турции, которую он закончил на 14-й позиции.

«У меня абсолютно нет объяснений. Утром в третьей практике мы выехали в сильный дождь и были конкурентоспособны, были, вероятно, одной из быстрейших машин на трассе, а в квалификации проиграли шесть секунд. Мы говорим не о нескольких десятых — мы в шести секундах, это просто очень много.

У меня нет этому объяснений. Нам нужно понять, что мы делали неправильно под дождем. Это не разовый случай, уже было несколько раз, когда под дождем у нас было больше проблем, чем у других, и мы не говорим о небольшой разнице. Не знаю, что может быть причиной. Утром на промежуточных шинах мы были конкурентоспособны… Так что объяснений нет», — приводит слова Леклера Crash.

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