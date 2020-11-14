Пилоты «Мерседеса» не попали в топ-5 квалификации впервые за всю турбоэру

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» показала худший результат в квалификации за всю современную турбоэру чемпионата мира, начавшуюся в 2014 году. Впервые с моменте введения гибридных турбодвигателей V6 ни один из гонщиков «Мерседеса» не попал по итогам квалификации в число пяти сильнейших. Льюис Хэмилтон занял в квалификации Гран-при Турции шестое место, а его напарник Валттери Боттас остался восьмым.



Последний раз представитель «Мерседеса» не попал в топ-5 квалификации на Гран-при Италии 2013 года, где Нико Росберг стал шестым, а Льюис Хэмилтон — 12-м.



Необычные результаты в квалификации Гран-при Турции вызваны дождём, шедшим первую часть сессии, а также чрезвычайно скользким покрытием трассы, которое было переложено незадолго до проведения Гран-при.