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Пилоты «Мерседеса» не попали в топ-5 квалификации впервые за всю турбоэру

Пилоты «Мерседеса» не попали в топ-5 квалификации впервые за всю турбоэру
Авто / Формула-1 0

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» показала худший результат в квалификации за всю современную турбоэру чемпионата мира, начавшуюся в 2014 году. Впервые с моменте введения гибридных турбодвигателей V6 ни один из гонщиков «Мерседеса» не попал по итогам квалификации в число пяти сильнейших. Льюис Хэмилтон занял в квалификации Гран-при Турции шестое место, а его напарник Валттери Боттас остался восьмым.

Последний раз представитель «Мерседеса» не попал в топ-5 квалификации на Гран-при Италии 2013 года, где Нико Росберг стал шестым, а Льюис Хэмилтон — 12-м.

Необычные результаты в квалификации Гран-при Турции вызваны дождём, шедшим первую часть сессии, а также чрезвычайно скользким покрытием трассы, которое было переложено незадолго до проведения Гран-при.

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